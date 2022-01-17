Лидер партии ХДС Мерц назвал отключение России от SWIFT атомной бомбой для рынка

Фото: POOL/EPA/TASS/FILIP SINGER

Отключение России от международной системы платежей SWIFT станет атомной бомбой для мирового рынка. Такое мнение высказал председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в беседе с агентством DPA.

Немецкий политик посчитал, что следствием отключения РФ от SWIFT станет спад экономики всех стран.

"Мы нанесем себе значительный вред как сильной экспортной державе", – отметил Мерц.

Он подчеркнул, что данное решение нарушит товарооборот между Россией и Европой, а также всю мировую торговлю.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.

Вторжение РФ вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым еще не было, продолжила Нуланд. В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае страна фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.

В свою очередь, глава Минфина Силуанов заявил, что отключать Россию от SWIFT невыгодно никому. Министр напомнил, что РФ является активным участником международного рынка.