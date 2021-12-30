Силуанов заявил, что отключать Россию от SWIFT никому невыгодно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В случае отключения РФ от системы SWIFT Европе придется отказаться от российских товаров, что невыгодно никому. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия – участник международного рынка", – подчеркнул Силуанов.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.
Вторжение РФ вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым еще не было. В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае она фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.
SWIFT – международная система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч организаций во всех странах мира.
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