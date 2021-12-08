Санкции при вторжении на Украину изолируют РФ от мировой финансовой системы – Нуланд

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Если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"То, о чем мы говорим, по сути, будет равносильно полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями, которые это повлечет для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли", – цитирует ее ТАСС.

На слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США Нуланд пообещала, что Вашингтон рассмотрит "весь набор вариантов".

В то же время председатель комитета Роберт Менендес заявил, что вторжение РФ вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым еще не было. Он напомнил, что в ноябре уже предложил возможные меры против Москвы.

По его словам, в результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае она фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.

Ранее в Bloomberg сообщалось, что Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций.

Меры могут быть приняты, если Россия нападет на Украину. Наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не увидел косвенных подтверждений возможного введения санкций США против РФ. Он отметил, что пока неизвестно, утка это или целенаправленный слив.

Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. По мнению главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

Песков в ответ заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.