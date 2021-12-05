Посол США заявил, что Байден не хочет вводить санкции против России

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Американский посол в России Джон Салливан заявил, что президент США Джо Байден не имеет желания вводить новые санкции в отношении Москвы, однако окончательное решение Вашингтона по данному вопросу будет зависеть от действий российской стороны. Об этом сообщает РБК.

Салливан отметил, что Соединенные Штаты вводили санкции в отношении России в тех сферах, где государства имеют фундаментальные разногласия, а также в связи с обеспокоенностью действиями Москвы, остро противоречащими интересам Вашингтона.

"Я знаю из его бесед с Путиным в июне – это точно не желание президента Байдена продолжать накладывать санкции на Россию, но это зависит от России, США и союзников, от решения некоторых вопросов, которые стали причиной введения санкций", – сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Байден продолжает политику предыдущей администрации Белого дома, которая "предприняла весомые шаги, чтобы противостоять тем действиям, с которыми мы были глубоко несогласны".

Ранее пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки сообщил, что введение новых санкций против России в случае конфликта с Украиной возможно. В Белом доме пообещали использовать в отношении РФ ряд экономических и других инструментов.

О задействовании санкций в отношении РФ из-за Украины заявил и госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи глав МИД государств Североатлантического альянса в Риге. Он уточнил, что Америка задействует такие санкции, которых до этого она не применяла.