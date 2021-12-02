Лавров заявил об ответных мерах в случае новых санкций США против РФ

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Москва отреагирует, если США введут в отношении РФ новые санкции из-за Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать. Как отреагируем? Будет видно, не хочу сейчас гадать, на что решится Запад, грозя какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными", – заявил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что это "тупиковый путь", который в результате обернется против самих же инициаторов санкций.

"Я надеюсь, что это отражает не прискорбный факт, что западники утратили способности вести переговоры, а что просто им пока русофобское течение в НАТО и ЕС не позволяет действительно заняться конкретными делами, отойти от конфронтации и заниматься тем, ради чего ОБСЕ создавалась", – заключил Лавров.

Ранее пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки сообщил, что введение новых санкций против России в случае конфликта с Украиной возможно. В Белом доме пообещали использовать в отношении РФ ряд экономических и других инструментов.

О задействовании санкций в отношении РФ из-за Украины заявил и госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи глав МИД государств Североатлантического альянса в Риге. Он уточнил, что Америка задействует такие санкции, которых до этого она не применяла.