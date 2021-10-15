На Украине рассказали о девяти сценариях развития войны с Россией

Фото: ТАСС/AP Photo/Evgeniy Maloletka
Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в Киеве ведут работу сразу над несколькими военными сценариями в случае нападения РФ. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
Он уточнил, что в общей сложности рассматриваются девять сценариев, по которым подготовлены мероприятия, включая и действия при полномасштабной войне.
По словам советника, украинское руководство исходит из того, что военные действия с Россией якобы уже идут. В перспективе они могут пойти по пути эскалации и стать полномасштабным конфликтом.
Также стало известно, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил план обороны страны. Об этом сообщил ТАСС на брифинге после заседания Совбеза секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Впервые в истории страны утвержден план обороны Украины. Это фундаментальный документ. Он дает ответы на вызовы. Мы над ним работали два года", – отметил он, добавив, что в документе "прописываются основы, в том числе территориальной обороны".
Ранее экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала стремиться к уничтожению Москвы и относиться к России как к врагу. Такое заявление она сделала на марше радикалов в честь Дня защитников и защитниц Украины.
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