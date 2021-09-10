Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой РФ, передает РИА Новости.

"Потенциал в этой теме есть. Считаю, что это будет самой большой ошибкой РФ, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", – сказал Зеленский в ходе форума YES Brainstorming в Киеве.

Украинский лидер выразил мнение, что Москва и Киев стали врагами из-за информационной политики России.

"Она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про Русский мир и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет", – добавил Зеленский.

По его мнению, ответственность за такую политику несет президент России.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Украины должны рано или поздно восстановиться, чем раньше это произойдет, тем будет лучше. По его мнению, ситуация, в которой оказались два государства, является абсолютно ненормальной и неестественной.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. В феврале ситуация в Донбассе обострилась, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга.