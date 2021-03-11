В Донбассе заявили о возобновлении боев с ВСУ

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В поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Об этом в Telegram сообщил бывший официальный представитель ополчения Андрей Марочко. Он также опубликовал видео, на котором слышна интенсивная стрельба.

"Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов", – написал он. Марочко добавил, что ВСУ применяли в том числе гранатометы, а в зоне обстрела находилась школа.

Народная милиция в Telegram указала, что количество нарушений режима прекращения огня украинскими вооруженными формированиями существенно возросло.

Отмечается, что один ополченец получил ранение. При этом силам ЛНР удалось подавить огневые точки ВСУ при помощи незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Позднее Народная милициия уточнила, что украинские силовики вели в направлении населенного пункта неприцельный огонь, не представлявший опасности для жителей и инфраструктуры.

С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня и должны действовать до полного урегулирования конфликта.