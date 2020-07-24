МИД РФ предложил Зеленскому расшифровать минские соглашения

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство готово объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому суть минских соглашений.
Таким образом, в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева дипломат прокомментировала требование украинского лидера о "расшифровке" каждого пункта документа.
"Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано", – сказала Захарова.
Дипломат указала, что МИД сможет пойти навстречу украинскому президенту и "расшифровать" соглашение, так как вопрос в жизнях людей, передает RT.
"Люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался", – добавила Захарова.
Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы. При этом в постановлении указывается, что они пройдут на неподконтрольных Киеву территориях только после восстановления контроля над границей с Россией.
После этого Захарова потребовала разъяснить решение парламента, отметив, что его можно расценить как фактический выход Украины из минских соглашений.
1 октября 2019 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины согласовала "формулу Штайнмайера".
В частности, механизм закрепляет за Донбассом особый статус и подразумевает проведение выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
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