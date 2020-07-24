МИД РФ предложил Зеленскому расшифровать минские соглашения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство готово объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому суть минских соглашений.

Таким образом, в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева дипломат прокомментировала требование украинского лидера о "расшифровке" каждого пункта документа.

"Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано", – сказала Захарова.

Дипломат указала, что МИД сможет пойти навстречу украинскому президенту и "расшифровать" соглашение, так как вопрос в жизнях людей, передает RT.

"Люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался", – добавила Захарова.

Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы. При этом в постановлении указывается, что они пройдут на неподконтрольных Киеву территориях только после восстановления контроля над границей с Россией.

После этого Захарова потребовала разъяснить решение парламента, отметив, что его можно расценить как фактический выход Украины из минских соглашений.

1 октября 2019 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины согласовала "формулу Штайнмайера".

В частности, механизм закрепляет за Донбассом особый статус и подразумевает проведение выборов на не подконтрольных Киеву территориях.