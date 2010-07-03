В Совфеде оценили согласование в Минске "формулы Штайнмайера"

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал согласование в Минске "формулы Штайнмайера", передает RT.
По его словам, этот шаг направлен на установление долгожданного мира на Украине. Он считает, что сейчас разумнее всего стоит подождать некоторое время, чтобы посмотреть на реализацию этой формулы.
"На Украине хотят мира... Зеленский пока только формирует свой политический курс, как он будет его выполнять – покажет время", – подчеркнул Цеков.
Ранее представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что Киев сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки" и отказался подписывать "формулу Штайнмайера".
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобное развитие событий противоречит прежним договоренностям и подтверждает, что саммиту лидеров России, Украины, Франции и Германии должна предшествовать подготовительная работа.
"Формула Штайнмайера" – механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу.
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