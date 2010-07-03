В Совфеде оценили заявление Пушилина о санкциях против Украины

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал призыв главы ДНР Дениса Пушилина к мировому сообществу задуматься о введении санкций против Украины.

"Все стрелки сегодня четко указывают на того, кто реально сдерживает процесс урегулирования. Так что либо Запад по-честному посмотрит на эту ситуацию, либо будет делать вид, что не замечает", – отметил сенатор в разговоре с RT.

Он добавил, что страны Запада начинают постепенно "уставать от современной Украины и ее поведения".

Ранее представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что Киев сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки" и отказался подписывать "формулу Штайнмайера". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобное развитие событий противоречит прежним договоренностям и подтверждает, что саммиту лидеров России, Украины, Франции и Германии должна предшествовать подготовительная работа.