В Госдуме оценили "формулу Зеленского" по Донбассу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о "формуле" украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе.
Она предполагает возвращение из плена граждан Украины, постройку моста в Станице Луганской и административные послабления. Зеленский хочет сделать так, чтобы проживающим в Донбассе не приходилось каждые два месяца приезжать для перерегистрации, чтобы получать "несчастную пенсию".
Морозов назвал инициативу похвальной. "Улучшение жизни граждан Украины, которые попали в зону гражданского конфликта, крайне важно. Мы всегда выступали за улучшение гуманитарной ситуации в Донбассе", – цитирует его RT.
Депутат добавил, что это только "половинчатая мера". По его мнению, необходимо продолжать работу в русле минских договоренностей и реализовывать согласованный план действий.
Ранее сообщалось, что Украина в рамках выполнения минских договоренностей не станет вносить изменения в Конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу. Помимо этого, Киев не собирается использовать механизм полной амнистии участников конфликта в регионе.
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