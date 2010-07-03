В Госдуме оценили "формулу Зеленского" по Донбассу

Фото: president.gov.ua

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о "формуле" украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе.

Она предполагает возвращение из плена граждан Украины, постройку моста в Станице Луганской и административные послабления. Зеленский хочет сделать так, чтобы проживающим в Донбассе не приходилось каждые два месяца приезжать для перерегистрации, чтобы получать "несчастную пенсию".

Морозов назвал инициативу похвальной. "Улучшение жизни граждан Украины, которые попали в зону гражданского конфликта, крайне важно. Мы всегда выступали за улучшение гуманитарной ситуации в Донбассе", – цитирует его RT.

Депутат добавил, что это только "половинчатая мера". По его мнению, необходимо продолжать работу в русле минских договоренностей и реализовывать согласованный план действий.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках выполнения минских договоренностей не станет вносить изменения в Конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу. Помимо этого, Киев не собирается использовать механизм полной амнистии участников конфликта в регионе.