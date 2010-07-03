Политолог оценил сообщения о преступлениях ВСУ в Донбассе

15:22
15:22
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал опубликованные бывшим украинским депутатом Алексеем Журавко документы, которые, по его словам, свидетельствуют о преступлениях военных ВСУ в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.
Он подчеркнул, что информация о таких нарушениях звучала на протяжении пяти лет даже из уст некоторых украинских СМИ, однако международные правозащитные организации вяло реагируют на это, передает RT.
Мезюхо считает, что Киев по-прежнему не настроен на конструктивный диалог с лидерами Донбасса по вопросу мирного урегулирования ситуации. По его мнению, именно отсутствие диалога ставит под сомнение тот факт, что новая украинская власть собирается проводить объективное расследование по факту нарушения прав человека со стороны официальных должностных лиц Украины в отношении ЛНР и ДНР.
21 июля сообщалось, что вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск самопровозглашенной Луганской народной республики. Жертвой обстрела стала женщина, еще семь человек, в том числе ребенок, получили ранения. Луганскинформцентр писал, что Первомайск обесточили, а обстрел велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.
Вместе с тем в ночь на 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, оно было согласовано контактной группой на встрече в Минске. Договоренности включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины.
До этого в Донбассе действовало весеннее перемирие от 8 марта. ВСУ сорвали его в первую же ночь.
Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона не признали новую украинскую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР. Киев в ответ ввел полную блокаду региона.
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