Стало известно о секретных консультациях с Нидерландами по MH17

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Россия ведет консультации с Нидерландами по вопросам авиакатастрофы MH17, заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер", – приводит слова Грушко РИА Новости.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, комментируя расследование авиакатастрофы, заявил, что расстроен тем, что виновник трагедии по-прежнему не установлен.

Прежде стало известно о призыве Евросоюза к России "принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать в прoведении расследования". На это посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что Москва не получала запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению лайнера. В их числе значатся россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Начало судебного процесса над ними запланировано на 9 марта 2020 года.

По данным международной комиссии, лайнер могли сбить с помощью комплекса "Бук". Запуск ракеты якобы осуществлялся с территории, подконтрольной ополченцам в Донбассе. В Минобороны опровергли эту информацию.

Следовавший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур малайзийский Boeing потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили о своей непричастности, сославшись на отсутствие оружия, способного сбить самолет на такой высоте.