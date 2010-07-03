Россия не получала запросов на выдачу причастных к крушению MH17 в Донбассе

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Россия не получала запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing МН17.

"Такого запроса мы от голландцев не получали и вряд ли получим. Они прекрасно знают о нашем законодательстве на сей счет и вряд ли будут обращаться в наше посольство", – цитирует РИА Новости посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина. Он не исключил, что голландская сторона может предпринять какие-то действия по линии своего посольства в Москве.

В числе подозреваемых – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними дoлжен начаться 9 марта 2020 гoда.

Ранее сообщалось, что ЕС призвал Рoссию "принять на себя ответственность и в полной мере сoтрудничать в прoведении расследования". Заявление Совета Европейского союза было выпущено в связи с пятилетней годовщиной крушения самолета. В заявлении говорилось, что Евросоюз приветствует планы предъявить обвинения четырем подозреваемым в причастности к катастрофе.

Ранее сообщалось, что Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы совместной следственной группы о крушении малазийского лайнера. Министр иностранных дел Марис Пэйн заявила, что Канберра полностью доверяет беспристрастности и независимости международного расследования. Главы дипломатических ведомств Австралии, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Украины обсудили в Нью-Йорке вопрос о привлечении России к ответственности за катастрофу. Премьер-министр Голландии Марк Рютте отметил, что следователи привели убедительные доказательства.

Международная комиссия считает, что самолет мог быть сбит с помощью комплекса "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам в Донбассе. Эти данные опровергли в Минобороны РФ, посоветовав экспертам опираться на факты и показания свидетелей.

Владимир Путин заявил, что РФ не признает результаты расследования. По его словам, Москва имеет право на полноценное участие в следственных действиях, от которых страну отстранили.

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек на борту погибли. Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

