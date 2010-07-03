Россия не получала запросов на выдачу причастных к крушению MH17 в Донбассе

11:48
11:48
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/АP Photo/Dmitry Lovetsky
Россия не получала запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing МН17.
"Такого запроса мы от голландцев не получали и вряд ли получим. Они прекрасно знают о нашем законодательстве на сей счет и вряд ли будут обращаться в наше посольство", – цитирует РИА Новости посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина. Он не исключил, что голландская сторона может предпринять какие-то действия по линии своего посольства в Москве.
В числе подозреваемых – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними дoлжен начаться 9 марта 2020 гoда.
Ранее сообщалось, что ЕС призвал Рoссию "принять на себя ответственность и в полной мере сoтрудничать в прoведении расследования". Заявление Совета Европейского союза было выпущено в связи с пятилетней годовщиной крушения самолета. В заявлении говорилось, что Евросоюз приветствует планы предъявить обвинения четырем подозреваемым в причастности к катастрофе.
Ранее сообщалось, что Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы совместной следственной группы о крушении малазийского лайнера. Министр иностранных дел Марис Пэйн заявила, что Канберра полностью доверяет беспристрастности и независимости международного расследования. Главы дипломатических ведомств Австралии, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Украины обсудили в Нью-Йорке вопрос о привлечении России к ответственности за катастрофу. Премьер-министр Голландии Марк Рютте отметил, что следователи привели убедительные доказательства.
Международная комиссия считает, что самолет мог быть сбит с помощью комплекса "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам в Донбассе. Эти данные опровергли в Минобороны РФ, посоветовав экспертам опираться на факты и показания свидетелей.
Владимир Путин заявил, что РФ не признает результаты расследования. По его словам, Москва имеет право на полноценное участие в следственных действиях, от которых страну отстранили.
Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек на борту погибли. Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: