На Украине арестовали похищенного "свидетеля" по делу о крушении МН17

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Экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха арестовал суд Украины. Он проведет под стражей 60 суток, сообщил "Украинским новостям" его адвокат Роман Гонтарев.

По какому делу он проходит подозреваемым, не сообщается. Издание отмечает, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.

Информация о том, что Цемаха похитили сотрудники СБУ, ранее появилась в соцсетях. Мужчину якобы оглушили ударом по голове и вывезли по подложным документам на подконтрольную Киеву территорию.

3 июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал журналистам, что на саммите G20 в Осаке обсуждал с Владимиром Путиным крушение на Украине малайзийского Boeing MH17. По его словам, для Нидерландов и многих других стран мира эта трагедия до сих пор остается "открытой раной".

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек на борту погибли. По некоторым данным, главной причиной катастрофы стало незакрытие воздушного пространства, допущенное Украиной.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, заявила, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска.

Замгенпрокурора России Николай Винниченко заявил, что российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию. В ней говорится, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Следователи эти сведения проигнорировали. МИД РФ подчеркнул, что обвинения ССГ в причастности России к крушению голословны и вызывают сожаление.

Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз говорил, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к случившемуся. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования.

Депутаты Нидерландов отклонили инициативу по привлечению Украины к ответственности за крушение Boeing. С идеей выступал лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде.

19 июня международное следствие объявило имена четырех подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Дубинский отметил, что не видит смысла сотрудничать со следствием, и свою причастность к катастрофе отрицает. Суд по делу пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.