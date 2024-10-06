ВСУ потеряли более 20,8 тыс военных с начала боев в Курской области

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В общей сложности за время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 20 800 военнослужащих и 136 танков, сообщила пресс-службы Минобороны РФ.

Кроме того, ВСУ лишились 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 885 боевых бронированных машин и 584 автомобилей. Также российские войска уничтожили 171 артиллерийское орудие и 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых оказались восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Вместе с тем украинские военные потеряли 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин и 45 станций РЭБ, а также 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО и 22 единицы инженерной и другой техники. В их числе были уничтожены 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Бои с украинскими войсками идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По словам директора ФСБ России и председателя Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова, целью нападения ВСУ на Курскую область была провокация непропорционально жесткого ответа с российской стороны.