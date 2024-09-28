Алаудинов сообщил о продвижении отряда "Ахмата" на километр в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Бойцам отряда "Каштан" спецназа "Ахмат" удалось продвинуться на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Кроме того, российским военнослужащим удалось взять участок, уничтожив занимавшее его подразделение ВСУ.

Алаудинов добавил, что вражеские солдаты пытались занять опорный пункт 810-й бригады морпехов, однако были уничтожены.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Потери украинской армии за все время боевых действий на курском направлении достигли свыше 17 тысяч военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты и прочей техники. Кроме того, ВСУ потеряли контроль как минимум над 12 из захваченных ими населенных пунктов на территории российского региона.