Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери украинской армии за все время боевых действий на курском направлении достигли свыше 17 тысяч военнослужащих, передает пресс-служба МО России.

Также российская армия уничтожила 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей и 138 артиллерийских орудий.

В списки потерь ВСУ еще вошли 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, из которых восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов и пять транспортно-заряжающих машин.

Помимо этого, были ликвидированы 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом все попытки украинских военнослужащих улучшить позиции в Курской области терпят провал на участках, которые находятся под контролем бойцов "Ахмата", заявил генерал-майор, командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов.

Он отметил, что российские военные ежедневно уничтожают и выбивают противника с территорий в Курской области, и добавил, что основной целью ВСУ при атаке на Курскую область являлся захват Курчатова и АЭС, расположенной в городе, а также захват Курска.