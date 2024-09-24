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У российской стороны есть поименный список жителей Курской области, которых украинские военнослужащие удерживают. Об этом рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.

По его словам, список был передан правоохранителям и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, так как именно с помощью нее может быть оказано давление на украинскую сторону, которая нарушает нормы международного гуманитарного права.

"Решается оно путем давления либо победой на поле боя", – добавил Мирошник, подчеркнув, что список составлялся по информации родственников.

Как утверждает посол по особым поручениям МИД, ВСУ удерживают в Судже порядка 70–120 мирных граждан Курской области.

Ранее при освобождении ряда населенных пунктов Кореневского района в Курской области удалось найти 268 человек. При этом 118 из них были в розыске по запросам родственников.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, потери ВСУ с начала боев на курском направлении составили более 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.

