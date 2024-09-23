Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала, на что способна Украина

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Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что не может назвать вторжение ВСУ в Курскую область "оглушительным успехом". Об этом он рассказал в интервью американскому журналу The New Yorker.

При этом Зеленский заявил, что атака ВСУ показала западным партнерам, на что способны украинские силы. Он также отметил, что журналисты имеют право задаваться вопросом, стало ли вторжение в Курскую область "историческим провалом или успехом".

"Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем", – высказался украинский лидер.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В ходе боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 16 тысяч военнослужащих и 126 танков. Кроме того, украинские формирования лишились 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин и прочих виды вооружения.