Алаудинов заявил о потере ВСУ более половины техники после нападения на Курскую область

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более половины военной техники, которая была задействована при атаке на Курскую область, заявил в беседе с РИА Новости командир спецназа Ахмат, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По его данным, украинская сторона понесла в ходе боев на курском направлении "очень серьезные потери". Алаудинов уточнил, что это произошло за счет того, что формирования ВСУ удалось остановить и уничтожить.

"Поэтому я считаю, что Курская дуга она им далась очень непросто. Ну и в конечном итоге, если смотреть на то, что сама задача не выполнена, то можно считать, что это был как раз и провал", – отметил он.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В ходе боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 16 тысяч военнослужащих и 126 танков. Кроме того, украинские формирования лишились 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин и прочих виды вооружения.