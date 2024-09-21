Авиация РФ нанесла удары по скоплениям ВСУ возле 18 населенных пунктов Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Авиация российских войск нанесла удары по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с 18 населенными пунктами Курской области, собщила пресс-служба Минобороны РФ.

В результате этой атаки были поражены скопления военных и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии. Под обстрел также попали 103-я и 129-я бригады территориальной обороны ВСУ.

Они базировались неподалеку от населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Ивашковский, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька на территории Курской области.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация и формирования ракетных войск РФ ударили по районам, где находились сколения ВСУ, в Сумской области. Таким образом пострадали резервы 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны противника.

Удары были нанесены по территориям, близким к населенным пунктам Беловоды, Владимировка, Глухов, Журавка, Кондратовка, Катериновка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Фомино.

Ранее российская армия группой ударила по украинским энергообъектам, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс противника. Для этого Вооруженные силы России использовали высокоточное оружие и ударные беспилотники. В результате атаки пострадали цеха по производству дронов, места дислокации личного состава, вооружение и военная техника ВСУ.