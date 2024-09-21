ВС РФ групповым ударом поразили энергообъекты ВПК Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Российская армия группой ударила по украинским энергообъектам, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс противника. Министерство обороны РФ опубликовало в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации РФ на Украине.

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ", – уточняется в публикации.

Ранее ВС РФ освободили от войск ВСУ населенный пункт Георгиевка в ДНР. Это удалось сделать благодаря активным действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Российские силы продолжают продвигаться вперед на этом направлении. Так, солдаты РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра.

