Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Также российские войска за прошедшие сутки ударили по производственному цеху украинских БПЛА и четырем складам хранения дронов, а также поразили технику и живую силу противника с 144 районах.



В свою очередь, директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, что Запад будет продолжать эскалацию с Россией, но медленно.

"Они будут вести ее осторожнее, будут отрезать хвост уже не большими кусочками, а маленькими. Надо обращать внимание не на риторику, не на заявления", – указал эксперт.

Подберезкин добавил, что слова французского лидера Эммануэля Макрона могут часто быть противоположными его действиям. Конкретными действиями, по словам Подберезкина, является поставляемое Киеву оружие.

Ранее российские самолеты Су-25 ударили по живой силе и технике в приграничном районе Курской области. Все цели были уничтожены. Также сотрудники Росгвардии ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Его удалось найти в лесу во время воздушной разведки.

