Зеленский заявил, что у Киева еще нет разрешения бить западным оружием вглубь РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет разрешения использовать западное оружие для ударов вглубь территории РФ.

"Нет, до сих пор нет", – заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден не будет давать Украине разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, пока не увидит так называемый "победный план" Зеленского. Об этом сообщали СМИ США.

Позднее в МИД РФ подчеркнули, что больше нет смысла давать комментарии по поводу заявлений президента Украины, так как он ранее подтвердил, что выполнение всех пунктов его плана по завершению конфликта напрямую зависят от решения Байдена.

