Сотрудники Росгвардии ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Росгвардии, взводный опорный пункт с хозпостройкой был обнаружен в лесном массиве в ходе воздушной разведки. Также в одном из населенных пунктов были замечены боевики ВСУ.

Операторы БПЛА нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов, после чего на складе произошло возгорание и многократная вторичная детонация.

"Через несколько минут огнем была охвачена вся территория места дислокации боевиков", – рассказали в ведомстве.

С помощью FPV-дронов также были уничтожены замаскированные огневые позиции ВСУ в Черниговской области.

Между тем самолеты Су-25 ударили по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар был произведен авиационными ракетами по разведанным целям. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

До этого ВС РФ уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области при помощи управляемого боеприпаса. Его удалось найти в ходе разведки дроном военных из группировки войск "Север".