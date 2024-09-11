ВС РФ управляемым боеприпасом уничтожили танк ВСУ в приграничье Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области при помощи управляемого боеприпаса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось найти в ходе разведки дроном военных из группировки войск "Север". Решение об ударе было принято после анализа полученных разведданных.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова заявил, что ВС РФ освободили около 10 населенных пунктов в Курской области, занятых украинцами. В частности, морские пехотинцы Черноморского флота во время контрнаступления захватили в плен группу украинских штурмовиков из шести человек.

Бои между ВС РФ и ВСУ продолжаются в регионе с 6 августа. Там действует режим ЧС федерального характера и введен режим КТО. Общие потери противника составили более 12 200 солдат и 96 танков.

