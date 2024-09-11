ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ в ночь на 11 сентября сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанную с захватом в Черном море российской самоподъемной буровой установки "Крым-2". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ГУР Минобороны Украины направили к вышке морской десант в составе из 14 американских катеров Willard Sea Force вместе с украинскими военными. В результате во время боя силы Черноморского флота и ВС РФ, которые охраняли установку, смогли потопить 8 катеров и ликвидировать до 80 солдат ВСУ. Оставшиеся 6 катеров ретировались, даже не попытавшись вытащить раненых военных из воды, уточнили в Минобороны РФ.

"Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран медийная операция киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", – отметили в министерстве.

Ранее российские военнослужащие отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе и сбили противокорабельную ракету "Нептун".

