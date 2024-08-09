Над акваторией Севастополя, предварительно, сбита ракета "Нептун"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над акваторией Севастополя, согласно предварительным данным, была сбита противокорабельная ракета "Нептун" ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", – написал он.

Развожаев предупредил, что сохраняется опасность применения БПЛА со стороны ВСУ.

Ранее Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны в ночь на 2 августа отразили массированную атаку на Севастополь. Однако на город упали части сбитых ракет, а также фрагменты уничтоженных беспилотников.

Оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова из-за обнаруженных там суббоеприпасов сбитой ракеты. Развожаев призвал жителей не выходить из домов, плотно закрыть окна и не подходить к ним.