Упавшую в Севастополе часть ракеты могут уничтожить на месте

Фото: телеграм-канал РаZVожаев

Упавшая в Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS может быть уничтожена на месте, если пиротехники поймут, что вывезти ее невозможно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", – рассказал он.

Развожаев заявил, что оперштаб решил повысить меры безопасности на время проведения операции по уборке суббоеприпасов и части сбитой ракеты ATACMS на проспекте генерала Острякова. По его словам, часть проспекта и дорога-дублер перекрыты для всех видов транспорта, для общественного транспорта построены новые маршруты.

Работы, по предварительным оценкам, продлятся до 12:00, специалисты считают, что к этому времени успеют собрать все взрывоопасные предметы.

Ранее Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Севастополь, сбив более четырех воздушных целей. После этого на город упали части сбитых ракет, а также фрагменты уничтоженных беспилотников.