Эксперт Сивков предложил передать оружие хуситам в ответ на теракт ВСУ в Севастополе

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Севастополя

Россия должна передать вооружение йеменским хуситам в ответ на теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, рассказал доктор военных наук Константин Сивков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам эксперта, он бы не постеснялся передать хуситам ракетный комплекс "Яхонт" (экспортное название противокорабельного комплекса "Оникс". – Прим. ред.) с 30–40 ракетами.



"Чтобы уже от этих отчаянных парней один из американских авианосцев получил в борт несколько единиц таких ракет. После чего он либо утонул, либо превратился в плавучий Чернобыль", – сказал Сивков.

Такая ситуация, уточнил он, стала бы хорошим "воспитательным фактором" для Вашингтона. При этом такие удары, по его мнению, носят не военный, а политический характер. Это может показать, что Москва снимает с себя ограничения и предупреждает об угрозе более серьезным объектам, в первую очередь – американским, заключил он.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, а еще 153, из которых 27 детей, пострадали. В МИД РФ заявили, что у них не вызывает сомнений причастность США к атаке.

При этом в Пентагоне отказались ответить на вопрос о степени вовлеченности военных США в трагедию, но сказали, что не хотят видеть гражданские потери и пообещали обсудить обстрел с Киевом. Также применение кассетных боеприпасов осудили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

