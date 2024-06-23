23 июня, 13:05Происшествия
Силы ПВО сбили 5 воздушных целей над Севастополем
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы уничтожили пять воздушных целей над Севастополем. Их осколки упали в прибрежной зоне, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
По предварительным данным, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения.
"В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили 2 человека", – уточнил Развозжаев.
Он отметил, что в результате падения осколков ракеты на территории одного из ТСН на Северной стороне произошло возгорание жилого дома. В районе пансионата "Лазурь" загорелся лес. Пожарные расчеты направились на место случившегося.
Ранее над Адыгеей ликвидировали несколько беспилотников. По словам главы региона Мурата Кумпилова, в результате атак никто из местных жителей не пострадал, но некоторые объекты в регионе получили повреждения. В частности, в Яблоновском зафиксировали повреждение крыши частного дома. Кумпилов заверил, что собственнику окажут помощь.
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