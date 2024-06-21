Двое сотрудников МЧС РФ пострадали после атаки БПЛА на Краснодарский край

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Двое сотрудников МЧС РФ пострадали в результате массированной атаки украинских дронов на Краснодарский край. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы", – сказано в сообщении.

Сейчас, как заявили в МЧС, их отправили на амбулаторное лечение после оказания необходимой медпомощи.

Ранее сотрудник котельной погиб в Краснодаре после падения обломков дрона на территорию предприятия. В связи с этим глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибшего и поручил главе Краснодара Евгению Наумову оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.

Массированная атака сразу на несколько районов Краснодарского края со стороны ВСУ произошла в ночь на 21 июня. Повреждения, в частности, получило здание котельной около краснодарского автовокзала Южный. При падении обломков БПЛА пострадали четыре человека. Врачи оказывают им необходимую медпомощь.

