21 июня, 09:06Происшествия
Двое сотрудников МЧС РФ пострадали после атаки БПЛА на Краснодарский край
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двое сотрудников МЧС РФ пострадали в результате массированной атаки украинских дронов на Краснодарский край. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы", – сказано в сообщении.
Сейчас, как заявили в МЧС, их отправили на амбулаторное лечение после оказания необходимой медпомощи.
Ранее сотрудник котельной погиб в Краснодаре после падения обломков дрона на территорию предприятия. В связи с этим глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибшего и поручил главе Краснодара Евгению Наумову оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.
Массированная атака сразу на несколько районов Краснодарского края со стороны ВСУ произошла в ночь на 21 июня. Повреждения, в частности, получило здание котельной около краснодарского автовокзала Южный. При падении обломков БПЛА пострадали четыре человека. Врачи оказывают им необходимую медпомощь.
Новости регионов: 87 украинских БПЛА атаковали российские регионы в ночь на 14 июня