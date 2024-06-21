Сотрудник котельной погиб в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сотрудник котельной погиб в Краснодаре после падения обломков дрона на территорию предприятия, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В связи с этим глава Краснодарского края выразил искренние соболезнования родственникам погибшего.

"Понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара (Евгению Наумову. – Прим. ред.) оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", – сказано в сообщении Кондратьева.

В ночь на 21 июня несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В частности, повреждения получило здание котельной около краснодарского автовокзала Южный.

При падении обломков БПЛА пострадали четыре человека. Врачи оказывают им необходимую медпомощь. Губернатор Краснодарского края также поручил главе Краснодара держать ситуацию на контроле и оказать помощь семьям пострадавших.

