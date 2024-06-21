Четыре человека пострадали при падении обломков БПЛА в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека получили ранения в результате падения обломков БПЛА самолетного типа в Краснодарском крае, предварительные данные передал в телеграм-канале оперштаб региона.

Также после массированной воздушной атаки дронов были зафиксированы повреждения на здании автовокзала Южный и котельной в Краснодаре.

Ранее в оперштабе сообщили, что несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 21 июня. В Темрюкском районе обломки БПЛА упали на гостевой дом в поселке Волна. Тем не менее в результате произошедшего никто не пострадал, посетителей гостиницы вовремя эвакуировали.