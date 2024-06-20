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20 июня, 23:19

Происшествия

Средства ПВО сбили украинские ракеты над Мелитополем

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Местные власти уточнили, что попытки ВСУ обстрелять Мелитополь были зафиксированы около 22:00 по московскому времени. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, добавив, что городу ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, которое произошло после атаки БПЛА. По словам губернатора региона Максима Егорова, для тушения огня привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, включая подразделения МЧС РФ.

Также в Первомайском муниципальном округе нашли обломки беспилотника, разорвавшегося в воздухе. Пострадавших нет, уточнил Егоров.

Позже второй резервуар загорелся на нефтебазе. Вместе с тем региональные власти подчеркнули, что сил и средств для тушения пожара достаточно.

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