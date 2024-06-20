Средства РЭБ ликвидировали беспилотник над Орловской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) прошедшей ночью ликвидировали беспилотник над Орловской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Украинский дрон был замечен над Покровским районом. В результате произошедшего никто не пострадал.

"В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы", – добавил Клычков.

За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 15 украинских БПЛА. Шесть дронов удалось сбить над Адыгеей, три беспилотника – над Брянской областью, еще три БПЛА российские силы смогли ликвидировать над Краснодарским краем, а также по одному – в Ростовской и Белгородской областях.

