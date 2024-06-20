Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Унечского района Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате воздушной атаки никто не пострадал. Разрушений также не выявлено. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 20 июня город Славянск-на-Кубани также подвергся атаке украинских беспилотников. Один из дронов упал на частный дом, здание было полностью разрушено.

В результате произошедшего погибла местная жительница. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибшей и поручил оказать им всю необходимую помощь.