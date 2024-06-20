20 июня, 06:38Происшествия
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Унечского района Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Он подчеркнул, что в результате воздушной атаки никто не пострадал. Разрушений также не выявлено. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.
В ночь на 20 июня город Славянск-на-Кубани также подвергся атаке украинских беспилотников. Один из дронов упал на частный дом, здание было полностью разрушено.
В результате произошедшего погибла местная жительница. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибшей и поручил оказать им всю необходимую помощь.
Подъезд дома обрушился в Шебекине после обстрела ВСУ