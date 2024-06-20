Оперштаб опроверг информацию о пожаре на Афипском НПЗ

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Оперативный штаб Краснодарского края опроверг распространяющиеся в некоторых телеграм-каналах сообщения о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после атаки беспилотников.

"Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной", – говорится в сообщении оперштаба.

Ранее стало известно, что атаке беспилотников подвергся город Славянск-на-Кубани. В результате падения одного из дронов на частный дом погибла местная жительница. В свою очередь, губернатор края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибшей и поручил оказать им всю необходимую помощь.