Глава Краснодарского края подтвердил информацию о гибели человека при атаке БПЛА

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жительница Славянска-на-Кубани погибла в результате падения украинского беспилотника на один из частных домов в городе. Информацию об этом подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кондратьев поручил главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье погибшей.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что Славянск-на-Кубани подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 20 июня. Один из них упал на частный дом, здание было полностью разрушено. Между тем оперативные и экстренные службы разбирают завалы здания.