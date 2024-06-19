Более 20 жителей харьковского села Глубокого погибли после обстрела со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Говорит Ганчев"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Глубокое в Харьковской области, в результате чего погибли более 20 жителей. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"По оперативным данным, только в селе Глубоком в результате одного обстрела незаконными вооруженными формированиями Украины, скорректированного инфракрасными датчиками движения, погибли более 20 мирных граждан, которые пытались укрыться от обстрела", – цитирует его ТАСС.

Как отметил Лисняк, в результате удара по селу Пыльная был разрушен частный дом, а его владелец получил осколочные ранения. Кроме того, жена и сын хозяина дома погибли.

Ранее один человек погиб и трое пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны украинских военных. Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что в Новой Каховке из-за прилета снаряда погибла 78-летняя женщина, а 66-летний мужчина получил ранения. При этом, по его словам, в Алешках также есть пострадавшие – двое мирных жителей 1989 и 1994 годов рождения.

До этого женщина и ее 13-летняя дочь погибли из-за обстрела ВСУ села Новогоровка Токмакского района Запорожской области. Местная жительница погибла на месте происшествия, а девочка, не приходя в сознание, скончалась в реанимации.

