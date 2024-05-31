Лисняк: ВСУ обстреляли жителей Волчанского округа при попытке эвакуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украинские войска при обстрелах с целью помешать эвакуации их Харьковской области ранили 12 мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, ВСУ препятствовали эвакуации жителей Волчанского округа Херсонской области. Они вели целенаправленный обстрел.

"По словам очевидцев, при эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию РФ был направлен разведывательный дрон. А через несколько минут... был нанесен удар БПЛА, в зоне удара находились 17 человек, четверо получили ранения", – сообщил Лисняк.

После этого украинские военные вели обстрел, чтобы не допустить медиков к раненым. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах.

До этого оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение во время съемок сюжета в зоне СВО в Харьковской области. Он был ранен во время подрыва. Осколки попали в ногу. При этом оператор сам смог себе наложить турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.

