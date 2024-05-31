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31 мая, 10:45

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Белоусов: более 35 тыс военных и 2,7 тыс единиц вооружения потеряли ВСУ в мае

Белоусов заявил, что более 35 тыс военных и 2,7 тыс единиц вооружения потеряли ВСУ в мае

Фото: ТАСС/АР/Alastair Grant

Вооруженные силы Украины в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.

По его словам, среди потерь – 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре "Абрамса", семь "Леопардов", двенадцать "Бредли". Также сбито 11 самолетов и 4 вертолета, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"ВС РФ планомерно снижают боевой потенциал ВСУ", – передает РИА Новости слова Белоусова.

Ранее стало известно, что подразделения "Южной" группировки ВС России освободили село Клещеевка в ДНР. В министерстве уточнили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.

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