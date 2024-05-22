ВС РФ освободили село Клещеевка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения "Южной" группировки ВС России освободили село Клещеевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, указали в министерстве, российские военные нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила село Белогоровка в ЛНР и заняла более выгодные рубежи и позиции. Как уточнили в оборонном ведомстве, противник потерял более 340 военных, три танка и три машины. Кроме того, ВС России уничтожили две гаубицы Д-30, две гаубицы L-119 британского производства, американское орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

