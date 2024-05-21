За ночь над Белгородской областью средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два дрона. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что для обстрела Белгорода и Шебекино ВСУ использовали, в том числе, поселок Плетневка Харьковской области. Часть его уже контролируют российские бойцы. По данным военных, практически в каждом жилом доме Плетневки были оборудованы огневые точки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.