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21 мая, 14:30

Происшествия

Средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два дрона

Средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два дрона

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За ночь над Белгородской областью средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два дрона. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что для обстрела Белгорода и Шебекино ВСУ использовали, в том числе, поселок Плетневка Харьковской области. Часть его уже контролируют российские бойцы. По данным военных, практически в каждом жилом доме Плетневки были оборудованы огневые точки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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