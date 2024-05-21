Открытое горение ликвидировано в здании бывшей фабрики в Ногинске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики в подмосковном Ногинске. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", – говорится в сообщении МЧС.

Пожар в Ногинске вспыхнул вечером 20 мая. По данным прокуратуры, площадь возгорания составляла шесть тысяч квадратных метров. Позже в МЧС сообщили о локализации пожара на площади в 3,6 тысячи "квадратов".

Уточнялось, что в здании бывшей фабрики загорелись помещения, сдающиеся в аренду под различное производство. При пожаре никто не пострадал. Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты доследственной проверки контролирует Ногинская городская прокуратура.