Пожарные локализовали возгорание в здании бывшей фабрики в Ногинске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики в подмосковном Ногинске был локализован на площади в 3,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что на фабрике в результате возгорания произошло обрушение кровли по всей площади.

О пожаре в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики в Ногинске стало известно вечером 20 мая. По данным прокуратуры, в здании загорелись помещения, сдающиеся в аренду под различное производство. В результате случившегося никто не пострадал.