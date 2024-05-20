Склад ГСМ загорелся в результате украинского удара по Свердловску в ЛНР

Фото: ГУ МЧС России по ЛНР

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в результате обстрела Свердловска в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, второй раз за сутки украинские националисты обстреляли территорию ЛНР с применением кассетных боеприпасов.

На месте происшествия работают аварийные службы, принимаются меры по локализации пожара.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Свердловску в Луганской Народной Республике. Информации о жертвах не поступало.

До этого ВСУ обстреляли поселок Юбилейный в пригороде Луганска. В результате пострадали 12 человек. В настоящее время в больницах находятся девять пострадавших, еще трое проходят амбулаторное лечение.

Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли удар с использованием западного оружия по окрестностям Луганска. Позже стало известно, что обстрел привел к пожару. Огнем был охвачен жилой дом, а десятки других зданий посечены осколками.

