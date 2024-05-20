ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Свердловску в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам собеседника СМИ, на месте обстрела начался пожар. При этом информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Юбилейный в пригороде Луганска. В результате ЧП пострадали 12 человек. В настоящее время в больницах находятся девять пострадавших, еще трое проходят амбулаторное лечение.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли удар с использованием западного оружия по окрестностям Луганска. Позже стало известно, что обстрел привел к пожару. Огнем был охвачен жилой дом, а десятки других зданий посечены осколками.

